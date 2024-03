L’isteria pacifista che se la prende con Macron e non con Putin

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 25 marzo 2024) È chiaro come il sole che Vladimircerca di sfruttare cinicamente l’orrenda strage di Mosca rivendicata dall’Isis per mettere pesantemente nel mirino l’Ucraina e probabilmente per cercare il colpo del ko. Kyjiv vive ore tremende. E non solo la capitale. Colo due notti fa l’esercito russo ha attaccato otto regioni dell’Ucraina. E oltre a Kyjiv le regioni a sud, est, nord-est e ovest: Dnipropetrovsk, Kherson, Mykolaiv, Odesa, Sumy, Volyn e Leopoli. Ieri è stato violato lo spazio aereo polacco. Tensione in Armenia. L’Ucraina si difende di fronte al terzo potente bombardamento sul Paese in quattro giorni. Il dittatore russo sta ignorando la rivendicazione dell’Isis e allunga le sue mani su tutta l’Ucraina, sfruttando l’inevitabile solidarietà del mondo per il barbaro attacco che al Crocus City Hall di Mosca ha fatto 140 vittime. È dunque un momento di gravissima ...