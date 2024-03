L' Isis mostra i video dell' orrore | Allah akbar Ma i russi insistono con Kiev

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il grido "" nel pieno'attacco, tra spari e corpi in terra, a ribadire la matrice'attentato al Crocus City Hall, vicino Mosca. In un nuovopubblicato online, lo Stato Islamico ha messo ancora una volta la firma sulla strage, costata la vita a oltre 130 persone, stando gli agli ultimi aggiornamentie autorità russe, e 180 feriti, la maggior parte dei quali ricoverati in ospedale. Tre rivendicazioni in altrettanti giorni, quasi a contraddire la versione di Mosca che continua vedere ombre ucraine dietro il massacro. Nel Paese, che ha vissuto una giornata di lutto nazionale voluta da Vladimir Putin, la paura di nuovi attentati resta viva. A San Pietroburgo il centro commerciale London Mall è stato evacuato dopo un allarme bomba per la possibile presenza ...