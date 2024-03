Liam Gallagher | “Ho l’artrite | le mie ossa sono fracassate Non riesco a dormire per il dolore”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’ex frontman degli Oasis,, si apre a cuore aperto in un’intervista al The Sun, raccontando il suo percorso per tornare in salute e la sua nuova visione della vita. A 51 anni,ha decisamente messo da parte gli eccessi di un tempo, eliminando fumo e droghe dalla sua vita: “Devi disfare tutto ciò che un tempo pensavi fosse figo per tornare alla realtà e alla salute”, afferma l’artista. Tra le nuove abitudini dic’è quella di alzarsi presto la mattina, alle 4: “Amo alzarmi presto. Vado a letto intorno alle 6 o le 7 e mi alzo presto, alle 4 del mattino. Cosa faccio a quell’ora? Niente. Mi siedo sul letto e penso”.ammette di aver avuto una vita ricca di successi, ma solo ora, con l’età che avanza, ne capisce il vero valore: “Mentre invecchi ti rendi conto che la vita è ...