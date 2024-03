L’highlander Pegolo ’vede’ il podio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) di Stefano Fogliani È il 26 maggio 2024, all’Olimpico il Sassuolo affronta la Lazio per l’ultima partita stagionale a salvezza già acquisita e a difendere la porta neroverde c’è Gianluca, che diventa così il terzo giocatore più esperto di sempre a scendere in campo in serie A. Sogno che ci ha raccontato un tifoso del Sassuolo e di cui diamo conto come tale. In attesa che si realizzi – mica è detto, vista la classifica del Sassuolo – da queste colonne si celebra il compleanno numero 43 di Gianluca. Nato a Bassano del Grappa il 25 marzo del 1981 immaginiamo oggi festeggerà, ma senza trascendere, visto che domani il Sassuolo riprende gli allenamenti in vista di un mese decisivo. E lui, una delle ultime bandiere neroverdi – undicesima stagione per lui, solo Berardi ha maggiore anzianità di servizio – è facile immaginare che ci metterà ...