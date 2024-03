L' ex Inter Gabigol è stato sospeso per due anni

(Di lunedì 25 marzo 2024) Grossi guai per, ex giocatore dell', che non potrà più solcare i campi da calcio per i prossimi due. L'attaccante brasiliano, che dal 2019 dopo l'esperienza in Europa è tornato in patria e veste la maglia del Flamengo, èper aver tentato di ingannare un controllo...

