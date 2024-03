L’ex allenatore di Zirkzee fa l’assist al Milan | “Avrebbe un futuro brillante”

Da tifoso romanista, Francesco Totti non può che essere felice per i risultati ottenuti finora d alla Roma sotto la guida dell’amico Daniele De Rossi . Per quanto l’ex capitano giallorosso non si ... (open.online)

Tre momenti, individuati in una lettera d’addio scritta a Joe Barone da Beppe Iachini . "Il primo ricordo va al giorno del mio arrivo per il colloquio che mi avrebbe portato alla guida della squadra ... (sport.quotidiano)

Palermo, Lanzafame: “Capisco rammarico tifosi, ma Corini criticato ingiustamente” - L'ex attaccante tra le altre di Parma e Palermo è intervenuto ... BARI-"Quando si cambiano diversi allenatori durante la stagione il problema non è l’allenatore. Lo scorso anno i biancorossi hanno ...mediagol

Ventola non ha dubbi: «La crescita di Simone Inzaghi come allenatore Ecco cos’ha inciso» - Dani Alves, l’ex terzino si è visto pagare la sua cauzione, uscendo dalla prigione dove era recluso per lo scandalo... News44 minuti fa Roma, che tegola per Cafù: l’ex difensore è pieno di debiti in ...lazionews24

L’ex Juve: ‘Soulè Con Allegri rischia di fare panchina…’ - Intervenuto nel corso di Radio Maracanà, l’ex calciatore della Juve, Massimo Orlando, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che sarà.ilbianconero