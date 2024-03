C’è chi dice no. Lo cantava Vasco Rossi. Ci sono delle volte in cui, però, dire no è tutt’altro che semplice. Nel mondo del calcio, i tifosi lo hanno imparato a proprie spese, dire no a offerte ... (calcioweb.eu)

Lewandowski rifiuta un’offerta choc dall’Arabia: tutti i dettagli - L’Arabia Saudita può aspettare. Ne è convinto Robert Lewandowski, che ha rifiutato una super offerta degli sceicchi arabi per restare al Barcellona. Dall’altra parte hanno messo sul tavolo una ...calciomercato

Italia, Donnarumma torna in panchina: non accadeva da... - Il portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma si accomoda nuovamente in panchina dopo circa 16 mesi e per la prima volta da quando Spalletti s'è insediato per svolgere ...lalaziosiamonoi

DIRETTA | Italia-Ecuador 0-0: calcio d'inizio in New Jersey - 1' - Si parte. Calcio d'inizio alla Red Bull Arena PRIMO TEMPO AGGIORNAMENTO ORE 21:04 - Un minuto di silenzio in ricordo di Joe Barone. AGGIORNAMENTO ORE 20:58 - Squadre in ...lalaziosiamonoi