L' errore è quella palestra a cui non hai mai pensato di iscriverti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Quante volte non cambiamo aspetti delle nostre vite per paura di sbagliare? Un nuovo lavoro, un nuovo posto in cui vivere, una nuova esperienza sentimentale, che si tratti di una relazione nuova o della scelta di interromperne una in corso. Forse non dovremmo sorprenderci perché fin da bambini siamo a contatto con un’idea negativa degli errori (e la scuola in questo non aiuta). Poco importa se poi risuonano nelle orecchie noti modi dire, fra cui il celeberrimo sbagliando si impara (errando discitur, nella sua formulazione originaria in latino): quando sbagliamo tendiamo a sentirci in colpa e le emozioni che si scatenano non sono affatto piacevoli. Eppure, come scriveva il filosofo Karl Popper «nessuno può evitare di fare errori; la cosa più grande è imparare da essi». Un aforisma cruciale soprattutto in quei contesti che vedono la performance sotto ai riflettori, lavoro in testa, dove ...