L' Era PNRR | a Palazzo Pirelli Giordano Guerrieri illustra le opportunità di crescita e innovazione per le imprese italiane

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) - Milano, 25 marzo 2024 - Si è tenuta ieri, nella storica Saladi, l'evento di presentazione del libro “L'Era. Far prosperare lenell'epoca dellefinanziarie” scritto da, CEO di Finera. L'evento ha visto una grande partecipazione da parte di imprenditori, professionisti e figure del settore, confermando il sempre costante interesse per le tematiche legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). Il dibattito ha visto l'intervento del Consigliere Regionale Giulio Gallera, Presidente Commissione SpecialeRegione Lombardia, che è intervenuto dicendo che le risorse delsono importantissime per rafforzare il ...