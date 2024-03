(Di lunedì 25 marzo 2024) Ladi Led: TheThe: il film concerto arriva per la prima volta nelle sale italiane, solo il 25, 26, 27 marzo come evento speciale. L'esperienza? Elettrizzante. Se è la prima volta che vedete Led: TheThe, durante le prime sequenze probabilmente vi chiederete se è il film che effettivamente aspettavate. Sullo schermo, infatti, scorrono immagini di uomini vestiti di nero e con cappello a tesa larga, che sembrano usciti da Il Padrino. Certo, tra loro c'è Bonzo, John Bonham, il batterista della band, ma queste prime scene appaiono singolari. Se vi sembra strano, anche a questo c'è una risposta. Ladi Led: The ...

I Led Zeppelin , eccezionalmente, per la prima volta nei cinema Italia ni. Un evento: una delle più grandi rock band di sempre sarà nelle sale con il rivoluzionario film “The Song Remains the ... (thesocialpost)

Il primo appuntamento è fissato con il film “Led Zeppelin : The Song Remains the Same” in programmazione dal 25 al 27 marzo ROMA – The Space Cinema apre le porte al passato e al presente della grande ... (lopinionista)

La nostra recensione di The Song Remains the Same , il documentario del 1976, in versione rimasterizzata, che ripercorre il leggendario concerto dei Led Zeppelin al Madison Square Garden del 1973: le ... (spettacolo.eu)

Led Zeppelin: The Song Remains The Same, la recensione: quando il rock era fuoco e fiamme - La recensione di Led Zeppelin: The Song Remains The Same: il film concerto arriva per la prima volta nelle sale italiane, solo il 25, 26, 27 marzo come evento speciale. L'esperienza Elettrizzante.movieplayer

LED Zeppelin, NEI CINEMA - Arriva per la prima volta nelle sale italiane, solo da oggi a mercoledì come evento speciale, “Led Zeppelin: The song remains the same”, ipnotico film-concerto del 1976, qui in una versione rimasteriz ...9colonne

Led Zeppelin al cinema: The Song Remains the Same - Un viaggio visionario che supera i confini dell’immaginazione nelle sale italiane solo il 25, 26, 27 marzo come evento speciale per tutti i fan degli Zeppelin ...ciaocomo