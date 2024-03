Le teorie complottiste non si fermano su Kate Middleton | “L’anello nel video appare e scompare” | ecco la verità

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) Neanche l’annuncio del tumore e dei primi cicli di chemioterapia per curarlo ferma complottismi edella cospirazione. All’nza, dal momento in cui ilregistrato a Windsor, due giorni prima, ha letteralmente inondato ogni piattaforma, il vento del sentire popolare sembrava essere girato. La macchina della solidarietà e dell’indignazione ha sfoderato l’artiglieria pesante schiacciando con tutta la sua forza il divampare di ogni parola “di troppo”. Sotto il suo peso ci è finito chiunque osasse solo nominare la principessa del Galles che da tanti è stata ingiustamente derisa per più di due mesi. Unche solo su X ha totalizzato almeno due milioni e mezzo di visualizzazioni, senza contare gli altri social e piattaforme come TikTok, adombra il ...