Le promette una vacanza da sogno e poi la costringe a prostituirsi | salvata dalla polizia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Fermo 25 marzo 2024 - Per quella ragazza di 24 anni doveva essere unad’amore, in Italia, al mare, e invece si è trasformata nel peggiore incubo della sua vita. Il giovane che aveva conosciuto a San Valentino e che si fingeva follemente innamorato, una volta raggiunta Fermo, l’ha picchiata, segregata in un appartamento di Casabianca e l’ha costretta a. Alla fine però è statache, con un’operazione lampo, è riuscita a localizzarla, a liberarla e a fermare il suo aguzzino. Le ricerche sono iniziate sabato mattina a seguito di una alert urgentissimo inviato alla questura dall’Interpol di Manchester, nel Regno Unito, in cui si segnalava che una ragazza rumena era stata sequestrata da un suo coetaneo una decina di giorni fa. E’ emerso così che la 24enne, a metà ...

