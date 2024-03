Le più belle scene di poker della storia del cinema moderno

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) In un articolo ripercorreremo le piùdeldedicate al mondo delL’era che stiamo vivendo passerà alladell’intrattenimento come quella dello streaming, grazie al boom planetario di piattaforme come Netflix, Disney+ e Amazon Prime. Ma nonostante questo cambio di fruizione dei contenuti video, le saletografiche continuano a riempirsi e i film riescono ancora a registrare incassi da record. Il motivo è che alcunerimangono impresse nella mente e toccano il cuore degli spettatori, come quelle che andremo a scoprire tra poche righe. Nello specifico ci concentreremo su un tema in particolare: le piùdel...