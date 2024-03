Le Pen attacca Giorgia Meloni | Appoggerà von der Leyen | Salvini unico argine in Ue FdI replica alla Lega | Mina stabilità del governo

Un cane è stato trovato Attacca to con il nastro adesivo ad un lampione stradale. Il crudele atto, eseguito da un uomo colombiano in provincia di Barrancabermeja (Colombia), ha fatto presto il giro ... (ilfattoquotidiano)

"Chi voterà Lega alle Europee sa che non voterà mai un altro mandato per Ursula von der Leyen, mai con la sinistra e i socialisti". Lo promette tra gli applausi il leader della Lega Matteo ... (quotidiano)

Le Pen critica Meloni alla convention della Lega, FdI replica a Salvini - "Sosterrai o no un secondo mandato di Von der Leyen Io credo di sì. Voi dovete la verità agli italiani, dovete dire cosa farete. A destra il solo candidato che si opporrà a von der leyen è Matteo Sal ...tg24.sky

Carlo Fidanza: "Salvini è andato oltre, la sua convention per attaccare Meloni non fa bene al governo" - L'europarlamentare fedelissimo della premier tira una bordata non male all'alleato e a Marine Le Pen: "Giorgia ha sempre detto che non accetta di ...huffingtonpost

Ceccardi (Lega), rassicuriamo Ecr, su Ue noi non cambiamo idea - "Gli alleati di governo possono stare tranquilli, dalla Lega nessun attacco o 'kermesse contro' qualcuno, ma anzi un evento per difendere e rivendicare con orgoglio le proprie idee, che sono le stesse ...ansa