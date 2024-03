Le pagelle fabo Chiera è un killer Radunic e Dell’Uomo sono decisivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Benites 5,5: il folletto imprendibile visto nella finale di Coppa Italia è rimasto a Roma. Non è stata la sua serata.7,5: inizia in sordina, il tiro da dietro l’arco non entra e allora lui accenna qualche penetrazione senza troppa convinzione. Quando aggiusta la mira spacca la partita. Natali 6,5: nonostante qualche pasticcio di troppo in difesa, timbra canestri di un certo peso. Arrigoni 6: il professore di casa Herons riesce a venire fuori con esperienza da una serata che in attacco non lo ha visto brillare7: ci mette un po’ a carburare, ma quando entra in ritmo diventa una piaga per la difesa della Gema.7: è decisivo nel finale con la bomba del +9 a novanta secondi dalla fine. Sgobba 6: dopo le strigliate di Barsotti, in difesa ci mette più garra e finisce per essere un fattore a rimbalzo. Giancarli ...