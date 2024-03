Le pagelle Black il migliore Faye sempre positivo Uglietti si fa valere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Briante WEBER (22 minuti, 3/7 da 2, 0/0 t.l., 6 rimbalzi, 1 perse, 5 rec, 3 assist, 6 punti). Parte in quintetto, ma fa un po’ di confusione e Priftis è costretto a toglierlo dopo pochi minuti. Riabilita la pagella e il tabellino con un secondo tempo di energia e con la specialità della casa: 5 palloni recuperati. Voto 6. Langston GALLOWAY (22 minuti, 4/7 da 2, 1/3 da 3, 4/4 t.l., 3 rimbalzi, 9 assist, 15 punti) Bene nel primo tempo, poi all’inizio del secondo cambia marcia e la Unahotels dà il colpo di grazia alla partita. L’impressione è che stia iniziando a capire come segnare anche senza ‘abusare’ del tiro da fuori. E sono guai per gli avversari. Voto 7. Darion ATKINS (16 minuti, 0/2 da 2, 1/1 da 3, 1/2 t.l., 1 rimbalzi, 3 stoppate, 1 persa, 1 recupero, 1 assist, 4 punti). Capisce che non è la ‘sua’ partita e con grande intelligenza si mette al servizio della squadra, senza ...