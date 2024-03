Le notizie sportive del giorno | lunedì 25 marzo 2024 | ecco tutto quello che è successo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) Archiviato il week end, tra motori, calcio, tennis e molto altro, lo sport prende un momento per respirare ma non si ferma. Oggi,25, sono in programma altri grandi appuntamenti al Masters 1000 di Miami con Lorenzo Musetti di scena al terzo turno contro Ben Shelton. Dopo aver superato Safiullin, il neo papà vuole regalarsi una prova sorprendente contro lo statunitense. Occhi puntati anche sul basket italiano con la sfida tra Brescia e Virtus Bologna valida come 24^ giornata della Serie A 2023/. Qui, su questo contenitore, troverete lepiù importanti del mondo dello sport. Unda vivere su Sportface.it tra approfondimenti,in tempo reale e molto altro. SportFace.