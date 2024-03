Le notizie di scienza della settimana

(Di lunedì 25 marzo 2024) Trapianti con organi di animali, un gene che regola l’accoppiamento delle farfalle, com’era la vita in un villaggio di tremila anni fa: l’attualità scientifica, in breve. Leggi

Come gli esseri umani hanno perso la coda, interazione tra stelle, un antidoto universale al veleno dei serpenti: l’attualità scientifica, in breve. Leggi (internazionale)

Città sommerse dal mare, antropocene bocciato, microplastiche e infarti: l’attualità scientifica, in breve. Leggi (internazionale)

Tartarughe giganti, test del sangue per la diagnosi del cancro del colon retto, menopausa nei cetacei: l’attualità scientifica, in breve. Leggi (internazionale)

La storia di Fausto, tra i primi trapiantati di cuore in Piemonte e oggi in visita al Grattacielo - Il signor Zancarli accolto in piazza Piemonte dal governatore Cirio: "Grazie ai medici che mi sono sempre stati vicini. È importante donare e fare ricerca" ...torinoggi

Il Dantedì in scena al Planetarium metropolitano Pythagoras - Lunedì 25 marzo, data che gli studiosi individuano come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia, si celebra la quinta edizione del Dantedì: la giornata nazionale dedicata al sommo poeta ...reggiotv

Cos'è la sizigia, il fenomeno citato ne Il problema dei 3 corpi - Il termine indica in campo astronomico un allineamento tra tre corpi celesti. Ma qual è la sua originewired