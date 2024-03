Le indagini di Lolita Lobosco | trama quarta puntata 25 marzo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Lunedì 252024, alle 21:25 su Raiuno, va in onda ladella terza stagione de Ledi, fiction diretta inizialmente da Luca Miniero (prima e seconda stagione) e ora da Renato De Maria (stagione 3). La serie tv è tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e nei panni della protagonista come sempre c’è Luisa Ranieri, che interpreta un Vicequestore che dopo anni al Nord torna a Bari, la sua città. Vediamo insieme la, mentre qui trovate cast e quante puntate sono.Titolo: Un brutto affare Il cadavere di un uomo senza nome riaffiora da un laghetto di campagna.e la sua squadra si mettono a ...

Chi ha vinto la gara degli Ascolti tv tra le indagini di Lolita Lobosco , in onda su Rai 1, e una nuova puntata de Grande Fratello in onda su Canale 5. Tutti i dati Auditel di ieri, lunedì 18 ... (fanpage)

Le indagini di Lolita Lobosco 3 prosegue con la messa in onda della quarta e ultima puntata, lunedì 25 marzo in prima serata su Rai Uno. La serie con Luisa Ranieri nei panni del vicequestore di Bari ... (velvetmag)

Le indagini di Lolita Lobosco 3, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni - La quarta e ultima puntata de "Le indagini di Lolita Lobosco 3" va in onda il 25 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie con Luisa Ranieri sono visibili anche - in diretta streaming ...today

Lello Esposito e Antonio Forte, due agenti pronti a difendere Lolita - « Una spy story dell’anima di ciascuno di noi, capitanata da Lolita che ci aiuta ad accettare le nostre imperfezioni». Questa è, per Giovanni Ludeno, l’essenza e anche la chiave del successo della ...sorrisi

Finale del Grande Fratello, Boss in incognito o Fuga da Alcatraz La tv del 25 marzo - Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Boss in incognito”, condotto da Max Giusti. Un’altra stagione per raccontare nuove realtà aziendali italiane d’eccellenza con imprenditori ed operai che, con ...bergamonews