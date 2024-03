Le Indagini di Lolita Lobosco 4 ci sarà?

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ledi(US Rai) Ultimo capitolo, stasera in prima serata su Rai1, per la terza stagione de Ledi, la fiction tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Anche in quest’annata, le storie della vicequestore di Bari, interpretata da Luisa Ranieri, sono state accolte favorevolmente dai telespettatori, che già si chiedono quando andrà in onda la quarta stagione della fortunata serie. A dare la risposta ci ha pensato la stessa Ranieri. “Nella terza stagione tre episodi su quattro sono stati inventati. Quindi sì, volendo c’è spazio per una quarta“ ha infatti detto l’attrice, a inizio marzo, sulle pagine di Sorrisi. Un concetto sul quale è tornata, la scorsa settimana, nel magazine Io Donna: “Credo che adesso ci prenderemo una pausa di un paio ...