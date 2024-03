Le imprese artigiane | l’intelligenza artificiale e l’allarme carenza di personale | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 marzo 2024 –e l’artigianato sono “vicini ma lontani”. L’indagine svolta dall’Istat per il Censimento permanente delle, pubblicati in Confartigianato (2023), evidenzia che in Italia vi sono 134milacon almeno 3 addetti che nel biennio 2021-2022 hanno utilizzato soluzioni di intelligenza, pari al 13,1% e di queste sono 124.959 le micro e piccole(MPI) pioniere dell’IA, pari al 93,3% del totale. In chiave settoriale, la quota di MPIutilizzatrici di sistemi di IA è più elevata nel manifatturiero dove è del 14,6% pari a 26mila, seguito dai servizi con 12,2%, pari a 85milae dalle costruzioni con 11,5%, pari a 14mila. ...