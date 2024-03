Le Iene | le anticipazioni e gli ospiti di martedì 26 marzo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) Le, ecco lee glidi26Domani,26, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gliin studio: Giusy Buscemi eLudovica Frasca. Nella puntata: Roberta Rei intervista in esclusiva Rocco Siffredi. Il pornodivo è stato recentemente denunciato per molestie da una giornalista, che lo aveva intervistato a ridosso dell’uscita della serie tv sulla sua vita, con protagonista Alessandro Borghi. Alle telecamere delle, lo scambio di messaggi con la giornalista mai pubblicati e il racconto di Siffredi che dichiara: “Le ho chiesto scusa. Purtroppo, la giornalista si è trovata nel posto sbagliato, nel ...