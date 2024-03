Le colombe creative per la Pasqua 2024

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pasticceria Malìa, MilanoSe ladella Pasticceria Malìa ha tutto il profumo e i sapori autentici delle preparazioni napoletane come la pastiera, il casatiello e le torte rustiche (tutte davvero imperdibili), non possono mancare i grandi lievitati creativi, sempre ispirati dalle tipicità partenopee. Per la, oltre la colomba classica e la variante caramello e cioccolato, Malìa ha pensato alla colomba con albicocche Pellecchiella, la varietà di albicocca che cresce nell’area vesuviana e che porta con se una dolcezza e un sapore straordinari. La colomba, insieme a tutti i dolci e salati didi Malìa sono disponibili nei due locali di Milano. Pasticceria Filippi, Zanè (Vi)Un abbinamento classico ma insieme particolare quello proposto da Pasticceria Filippi: la Colomba con Fragoline di bosco e ...