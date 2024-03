Le assurde amichevoli dell’Italia negli Usa | 15mila km di trasferta per fare solo gli interessi della Figc che incassa oltre un milione

(Di lunedì 25 marzo 2024) La Francia contro la Germania. La Spagna contro Colombia e Brasile sì, ma a Wembley e poi a Madrid. E poi ancora: Olanda-Scozia, Portogallo-Svezia, Belgio-Inghilterra. Giusto la Croazia ha puntato su sfide più esotiche (Egitto e Tunisia), però sempre a due passi da casa. E poi noi: due noiosissimecontro Venezuela ed Ecuador, giocate dall’altra parte del pianeta, tra Miami e New York. Chi altri poteva pensare del resto di organizzare un viaggio intercontinentale nel bel mezzostagione, subito primavolata decisiva in campionato per la qualificazione alla prossima Champions, quattro squadre ancora impegnate nelle coppe e un derby d’Europa League alle porte, e all’orizzonte l’Europeo che allungherà ulteriormente la stagione? Giusto una Federazione che pensa ai propri, e non a quelli del ...

