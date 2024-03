Lazio | Zaccagni gela Lotito per il rinnovo | ecco la cifra chiesta

(Di lunedì 25 marzo 2024) Altro che aperture:chiede un ingaggio pari a quello degli altri big della rosa per firmare ilcon la. Le parole del...

2024-03-17 00:50:17 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Dopo l’addio di Sarri, la Lazio torna alla vittoria in campionato dopo tre sconfitte di fila. I biancocelesti espugnano il Benito ... (justcalcio)

Il futuro di Mattia Zaccagni continua a tenere banco in casa Lazio e il suo ritorno al gol dopo tanto tempo, unito alla convocazione dell'Italia... (calciomercato)

ITALIA - Azzurri rientrati dagli Stati Uniti - Conclusa la tournee statunitense che ha visto le vittorie contro Venezuela ed Ecuador, la Nazionale di calcio e' rientrata In Italia da New York. Dopo un primo scalo, poco dopo le 10.20, del volo char ...napolimagazine

Calcio: la Nazionale rientrata in Italia dagli Usa - Al Terminal 5, area decentrata rispetto alle aerostazioni con passeggeri, sono sfilati Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Mattia Zaccagni, Alex Meret, Giacomo Raspadori, Nicolò Zaniolo e Giovanni ...ansa

Allenamento Lazio: prove tattiche in vista della Juve. Il report della seduta - Allenamento Lazio: prove tattiche in vista della Juve. Il report della seduta della squadra capitolina Questa mattina Igor Tudor ha condotto l’allenamento della Lazio, in attesa del rientro dei nazion ...lazionews24