Lazio | Lotito | “Tudor scelta ponderata | sono fiducioso L’anno prossimo…”

Lazio, Zaccagni gela Lotito per il rinnovo: ecco la cifra chiesta - Altro che aperture: Zaccagni chiede un ingaggio pari a quello degli altri big della rosa per firmare il rinnovo con la Lazio. Le parole del suo agente di qualche.calciomercato

Lazio, Lotito: "Tudor Riporterà orgoglio e appartenenza. Ai giocatori ho detto..." - Al termine della sfida Lazio Women-Freedom, il presidente Lotito è intervenuto ai microfoni ufficiali del club e tra i vari temi affrontati, si è soffermato anche su Tudor e sul ...lalaziosiamonoi

Criscitiello sicuro: "Tudor non è all'altezza della Lazio. Lotito distratto da altro" - In un articolo su Sportitalia.com, il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha parlato del cambio in panchina in casa Lazio.areanapoli