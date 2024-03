Lazio Immobile | fase di buio | contro la Juve potrebbe non giocare

Calciomercato Napoli: possibile scambio con la Lazio in estate, lo scenario - Igor Tudor ha chiesto Giovanni Simeone alla Lazio per la prossima stagione. Uno scenario che potrebbe concretizzarsi qualora la Lazio riuscisse a dare via l'attaccante Immobile. L'allenatore croato pu ...msn

Simeone-Kamada, possibile intreccio di mercato tra Napoli e Lazio - Sul Corriere dello Sport si scrive infatti del centrocampista giapponese, in uscita dalla Lazio, che piaceva in estate al Napoli ...tuttonapoli

Lazio, Simeone e non solo: tutti i colpi che piacciono a Tudor - ROMA - Rinvio a giudizio, in senso calcistico, per la parte di Lazio che Tudor terrà sotto esame. L’ha detto lui: «I giocatori si valutano in base a ciò che sanno fare. Ce ne sono di due tipi, chi può ...corrieredellosport