Lazio | Guendouzi dal ritiro dalla Francia | l’addio di Sarri e l’arrivo di Tudor

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2024) Mattéoè sicuramente una nota positiva della stagione deludente della. Il calciatore francese è un punto di riferimento della squadra e sono in corso contatti per definire il futuro dopodi Maurizio. “Se devo essere onesto, ho avuto un po’ di sorpresa, uno shock per le dimissioni di Maurizio, lui aveva fatto comunque un ottimo lavoro alla”: sono le parole del calciatore al quotidiano Le Parisien daldella nazionale francese, alla vigilia dell’amichevole-Cile. “ha permesso alla squadra di arrivare seconda in uno dei migliori campionati del mondo, siamo arrivati agli ottavi di finale di Champions e semifinale di Coppa Italia. Bisogna rispettare la sua scelta, ha preferito ...