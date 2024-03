Lavoro | Urso | Pelligra Holding verso aggiudicazione area ex Blutec

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Roma, 25 mar. (askanews) – I commissari per la riconversione industriale dell'exdi Termini Imerese hanno individuato laItalia quale soggetto aggiudicatario della procedura. E quanto avrebbe detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, nel corso dell'incontro con le parti al Mimit. Il progetto, avrebbe detto, prevede l'assunzione di 350 dipendenti con garanzia di impiego per almeno i prossimi due anni. Gli ulteriori lavoratori potranno beneficiare della Naspi per il prossimo biennio e di un successivo intervento di accompagnamento alla pensione anticipata.