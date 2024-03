(Di lunedì 25 marzo 2024) Da settimane, ormai, non si vedevano più gli operai a lavoro neldi piazza Zara. Da quando, era il 29 febbraio, durante gli scavi è stata rinvenuta una vecchia tubatura in amianto, probabilmente risalente agli anni Cinquanta, agganciata alla fontana. Circostanza che ha richiesto una bonifica e delle verifiche sull’area, al termine delle quali i– cominciati all’inizio dell’autunno scorso – non sono comunque più ripartiti. Così i balneari delladella Repubblica, che da anni ormai convivono con i cantieri, hanno cercato spiegazioni dal Comune. E ieri il sindaco Giorgio Del Ghingaro, attraverso un videomessaggio condiviso sui social, ha confermato che in effetti ci sono "con l’azienda che si è aggiudicata la gara". L’appalto dello slargo fronte mare era stato stralciato ...

Lavori infiniti sulla Terrazza. Cantiere ancora fermo. Problemi con la ditta - L’azienda che opera in piazza Zara ha trovato una tubatura in amianto. Aut aut del sindaco: "Le analisi sono ok: o ripartono o ci affidiamo ad altri".lanazione

Code in autostrada nel tratto Gallico-Porto, la denuncia del consigliere Vizzari (Fi) - "Corsie chiuse e riaperte al transito a giorni alterni: serve più trasparenza nelle comunicazioni ai cittadini” ...citynow

Corso Amendola, commercianti esasperati: «Lavori infiniti, clienti in fuga». Piazza Don Minzoni è una discarica - ANCONA «Dopo l’asfalto ed i marciapiedi, speriamo che non ci siano altri Lavori in vista. Abbiamo già perso parecchi clienti». Commercianti e categorie in pressing sul ...corriereadriatico