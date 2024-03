Lautaro risponde a Costacurta | “Non segno nei big match? Ho fatto gol al Milan in semifinale di Champions”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) Botta e risposta a distanza tra Alessandro, opinionista Sky, eMartinez, attaccante dell’Inter. “Mi aspettavo di più da lui. Pensandoci bene, neanche al Mondiale avevabene. Mi viene da pensare che in determinati palcoscenici non riesca ad emergere fino in fondo” aveva detto l’ex calciatore deldurante il sorteggio dei quarti diLeague. La risposta dell’argentino non è tardata ad arrivare: “Quello che dice non è vero, commenti come il suo mi fanno male. La gente dovrebbe controllarsi in ciò che dice“. Ai microfoni di TyC Sports, il Toro ha poi aggiunto: “Ho segnato indiLeague contro il. Oltre a quello, basta guardare le partite che hocon l’Inter in ...