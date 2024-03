Lautaro Martinez | serve tornare al gol! Empoli fuori dalla lista

(Di lunedì 25 marzo 2024) Sono ben poche le squadre che, in questa stagione, possono vantarsi di essere sopravvissute alla vena realizzativa dell’ispirato. L’è una di queste e l’argentino dovrà cercare di inserire i toscani nella sua personaledi questo campionato. Peranche al gol.DA COMPLETARE – Nella gara di andata, allo stadio Castellani, fu 0-1 con gol di Federico Dimarco. Ecco quindi che l’è una delle poche squadre a cui, in questa stagione,non ha (ancora) segnato. Quale occasione migliore, quindi, di completare lail prossimo lunedì a San Siro? Anche e soprattutto peral gol, che ormai manca da tre partite (Genoa, Bologna e Atletico ...

