Lautaro Martinez risponde a Costacurta | «Invito a guardare il gol contro il Milan!»

(Di lunedì 25 marzo 2024), incalzato dal giornalista di TyC Sport,alla critica avanzata dadopo Atletico Madrid-Inter. RISPOSTA –, interrogato dal giornalista sulla critica rivoltagli da Alessandro, dichiara: «A volte ci silla quando si parla perché quei commenti a volte fanno male, oltre il fatto che siano opinioni, Ma devono essere opinioni perché alla fine penso che la frase didicesse che in una partita importante io non ci sono e questo non è vero. Penso magari al gol segnato nella semifinaleil. Penso che sia stata una delle partite più importanti della storia di entrambi i club. Quindi via guardarla. ...

Lautaro: "Gran momento all'Inter, voglio far parte della storia del club" - "Cerco di dare tutto in campo, questo è il mio lavoro. Spero che continueremo questo cammino per regalare una grande gioia alla gente" ...sportmediaset.mediaset

Chi ha sbagliato più rigori in Serie A nelle ultime 3 stagioni La top6 - Tuttavia, in quella stagione, ne trasformò ben 9. 1. Lautaro Martinez Come detto per Osimhen, anche per Lautaro vale lo stesso discorso: attaccante formidabile, ma che nelle sue doti migliori non può ...onefootball

Calciomercato Inter: Lautaro non ha ancora rinnovato - Sembrava tutto fatto per il rinnovo contrattuale di Lautaro Martinez con l'Inter, ma ad oggi ancora non si è avuta la fumata bianca. Il calciatore sarebbe ancora in bilico per 'colpa' di alcuni ...calcioline