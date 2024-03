Lautaro Martinez | «Mercato? Il mio sogno da calciatore è…»

Lautaro Martinez: «Inter, bel momento. Spero di poter dare ancora gioia!» - Lautaro Martinez dal ritiro con la sua Argentina è stato intercettato da Tyc Sports. L’attaccante, oltre che della sua Nazionale, ha parlato anche del felice periodo all’Inter. FORTUNA – Lautaro ...inter-news

Lautaro: "Gran momento all'Inter, voglio far parte della storia del club" - "Cerco di dare tutto in campo, questo è il mio lavoro. Spero che continueremo questo cammino per regalare una grande gioia alla gente" ...sportmediaset.mediaset

Chi ha sbagliato più rigori in Serie A nelle ultime 3 stagioni La top6 - Tuttavia, in quella stagione, ne trasformò ben 9. 1. Lautaro Martinez Come detto per Osimhen, anche per Lautaro vale lo stesso discorso: attaccante formidabile, ma che nelle sue doti migliori non può ...onefootball