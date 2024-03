Lautaro Martinez da 90? | 180? o via di mezzo? Scaloni ha deciso!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 25 marzo 2024)è impegnato ancora in Nazionale con la sua Argentina. Sarà l’ultimo dei giocatori dell’Inter a rientrare. Da capire se Lionello farà giocare anche contro Costa Rica. MINUTAGGIO ? L’Inter tiene d’occhio la situazione legata a. Il capitano si trova impegnato con la sua Argentina. E dopo aver battuto El Salvador 3-0, con tanto di assist del Toro a mandare in porta Lo Celso, i campioni del Mondo giocheranno nella notte tra martedì e mercoledì contro Costa Rica. Come riferiscono i colleghi di Tyc Sports, il capitano dell’Inter dovrebbe essere preservato, quantomeno dall’inizio., infatti, farà giocare Julian Alvarez dall’inizio. Da capire sesubentrerà a gara in corso, giocando magari uno ...