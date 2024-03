Laura Pausini | nuova data del tour al Forum di Assago

(Di lunedì 25 marzo 2024)raddoppia. Il suo WorldWinter 2024 sta facendo registrare numeri da capogiro - e ospiti di grande rilievo, basti pensare che tra il pubblico del live di Los Angeles c'era anche l'amico Tiziano Ferro - e la star di Solarolo insieme al proprio staff hanno deciso di aggiungere nuove date al calendario dei concerti. Aggiungendo due appuntamenti a quelli già previsti a Londra e a Milano.si esibirà infatti il 4 e 5 novembre all'O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, mentre aldile date sono quelle del 27 e del 28 novembre. Salgono così a quota sei le date a Milano solo nell’arco del 2024. Una consacrazione ulteriore per una star ormai da tempo diventata di levatura mondiale e che da anni porta l'italianità artistica nel ...

