L’attentato di Mosca tra fatti e manipolazioni

La preghiera del Papa per le vittime del «vile attentato terroristico» di Mosca - Il Papa prega per le vittime del «vile attentato terroristico» di Mosca. Al termine della celebrazione per la Domenica delle Palme, all’Angelus, Francesco ha espresso così il suo dolore per quanto acc ...chiesadimilano

Pezzi: «Essere testimoni di speranza in questi tempi bui» - «Se non si stende misericordia non ce la caviamo. E grazie a Dio che la sua misericordia è infinita come recitiamo nel Salmo». Sono le prime parole pronunciate da monsignor Paolo Pezzi, arcivescovo di ...chiesadimilano