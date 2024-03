L’attentato a Mosca | le elezioni degli autocrati e il bispensiero | così la realtà travolge la hybris

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) C’era una volta ilorwelliano con cui si indottrinavano le masse raggirandole attraverso grossolani espedienti semantici: la guerra è pace, l’ignoranza è forza, la libertà è schiavitù. Ai giorni nostri la disinformazione al servizio del potereco ha scoperto un metodo più efficace per manipolare le menti labili sfruttando il loro scarso raziocinio: usare lo stesso termine per indicare due situazioni o due concetti del tutto diversi, anzi completamente antitetici. Un macroscopico esempio, sotto gli occhi di tutti in questi tragici frangenti, è il sostantivo elezione che al plurale, come recita il dizionario Treccani, indica la “designazione mediante voto delle persone chiamate a rappresentare una collettività (cioè a manifestare una volontà e a svolgere un’attività che sono giuridicamente considerate come proprie della collettività ...