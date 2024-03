L’attaccante del Real Madrid Vinicius in lacrime durante la conferenza stampa | «Il razzismo mi toglie la voglia di giocare» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 25 marzo 2024)del, è scoppiato a piangerelaalla vigilia dell’amichevole Spagna-Brasile a causa degli episodi diche si ripetono in Spagna. «Mi dispiace. Voglio soloa calcio. Voglio fare tutto per il mio club, per la mia famiglia e perché i neri non soffrano mai più. La lotta contro ilè estremamente importante», ha detto il giocatore, prima di essere travolto dalla commozione.è intervenuto in occasione dell’amichevole Spagna-Brasile, organizzata in risposta agli insulti razzisti di cui è stato spesso vittima dal suo arrivo anel 2018. «L’ho vissuto da molto tempo, ogni volta mi sento più ...