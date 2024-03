Latina | operaio cade dal tetto e muore

(Di lunedì 25 marzo 2024) 21.15 Undi 60 anni è morto ad Aprilia, in provincia dindo daldi un capannone. L'uomo stava effettuando lavori sul solaio quando è improvvisamente precipitato all'interno del capannone. Inutile l'intervento dei soccorsi. I carabinieri indagano sulla dinamica dell'incidente.

