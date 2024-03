Lashana Lynch parla delle incertezze sul suo futuro nel MCU | ruolo a rischio

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 25 marzo 2024) Rivedremo ancora Maria Rambeau nel MCU? Non è dato saperlo. Dopo lo spiazzante cameo del personaggio in The Marvels,hato del suonel Marvel Cinematic Universe, alla luce dell’attesa introduzione degli X-Men nell’universo Marvel. Nonostante la sua emozione riguardo alle possibili svolte future, l’attrice ha confessato di non aver ancora discusso del destino della Rambeau nella squadra e che ci sono moltein merito. La, in un’intervista a ComicBook Movie, ha dichiarato: “Voglio dire, anche questa frase mi fa pensare: ‘Lo sono?’. Non è una domanda che mi è stata rivolta, non ne abbiamoto. Mi sono immersa per, credo, un giorno. Penso di aver lavorato un giorno su quel film, il che è assurdo per un prodotto di così grande ...