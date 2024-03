LarioSpace 2024 a Como | ritorno sulla Luna | anche l’Italia si prepara alla grande gara internazionale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 25 marzo 2024)siper il. Enti, laboratori di ricerca e industrie del nostro Paese stanno infatti lavorando a vari progetti che, in un prossimo futuro, saranno indispensabili per consentire ad equipaggi umani di rimettere piede sul nostro satellite naturale eper costruire basi permanenti destinate ad attività scientifiche e tecnologiche. Tra i progetti italiani figurano la costruzione di un modulo abitativo, lo sviluppo di un piccolo reattore nucleare per fornire energia elettrica ai futuri insediamenti umani ela realizzazione di sistemi di telecomunicazione e ...