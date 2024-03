L’Arcivescovo Ciro Miniero al Santissima Annunziata per la celebrazione del precetto pasquale

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoStamane S.E. Mons., Arcivescovo Metropolita di Taranto, ha celebrato la Santa Messa presso la cappella del, in occasione del. La, alla quale hanno partecipato operatori sanitari e degenti insieme alla direzione medica del presidio, è un segno di vicinanza da parte della diocesi di Taranto alla fragilità e alla sofferenza di chi necessita di cure, oltre che un supporto al personale sanitario che presta servizio presso l’ospedale. “Celebro oggi qui la Santa Messa, in questo luogo particolare che è di sofferenza per chi vi si rivolge ma anche luogo di speranza. Auguro a tutti voi di poter vivere questo tempo guardando sempre in avanti, cercando il bene con tutte le proprie ...

