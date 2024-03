L’appello del WWF | un sì per la Nature Restoration Law

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il Consiglio dell’Unione Europea è chiamato a esprimersi sul Regolamento sul Ripristino della Natura (Law). In gioco non c’è solo il recupero di ambienti naturali come foreste, fiumi e habitat marini, in gioco ci sono la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico, la difesa da inondazioni, incendi e desertificazione, la qualità dell’acqua e dell’aria. In gioco c’è la anche la sicurezza di tutti i cittadini europei.del WWF: “Il governo italiano si adoperi affinché il Consiglio dell’Unione europea faccia proprie le indicazioni dell’Europarlamento, degli scienziati e della società civile. Chiediamo al Governo di manifestare, attraverso un voto favorevole in sede di Consiglio dell’Unione Europea, la convinta adesione dell’Italia a questa fondamentale legge per tutelare la biodiversità del nostro ...