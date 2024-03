L' amministratore delegato di Boeing lascia a fine 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) L'di, Dave Calhoun, ha annunciato la sua intenzione di dimettersi da numero uno della società. Calhoun lascerà alladel. E' quanto si legge in una nota. "Come sapete l'incidente sul volo dell'Alaska Airlines è stato un momento spartiacque per. Dobbiamo continuare a rispondere a questo incidente con umiltà e completa trasparenza. Dobbiamo inoltre inculcare un impegno totale alla sicurezza e alla qualità a ogni livello della società", ha detto Calhoun in una lettera ai dipendenti.