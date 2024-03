L’ambiente Il confronto a distanza tra sfottò e solidarietà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) La sfida tra Pistoiese e Prato, dopo una settimana tribolata e il precedente dello scorso anno, si è giocata a porte aperte. Ma nonostante questo iltra tifoserie in occasione del derby è stato piuttosto atipico rispetto alle cornici abituali. Come annunciato nei giorni precedenti, i gruppi organizzati del tifo arancione sono rimasti fuori dall’impianto per proseguire nella contestazione verso Maurizio De Simone. Eloquente lo striscione esposto al cancello della sede: "Pistoia non ti vuole, De Simone vattene". I supporter, presenti in diverse decine di unità, sono rimasti per tutti i novanta minuti all’esterno dello stadio, esplodendo petardi e intonando cori contro gli acerrimi rivali e la proprietà del club. ’’, in tal senso, è arrivata anche dai tifosi pratesi, regolarmente presenti sugli spalti del settore ospiti (circa 350 i ...