L’Alga Atletica Arezzo apre la stagione di gare all’aperto con nove medaglie

(Di lunedì 25 marzo 2024) Daniel Fiani è emerso in Coppa Toscana Ragazzi con i tre successi in 60 piani, getto del peso e staffetta 4×100 I Campionati di Società Cadetti hanno visto emergere Gemma Fabbriciani nel triplo e Filippo Misuri nel lungoha avviato ladi. Il primo appuntamento primaverile è coinciso con le tappe inaugurali della Coppa Toscana Ragazzi e dei Campionati di Società Cadetti che hanno proposto un confronto tra atleti e atlete di società di, Grosseto e Siena nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci. Le due manifestazioni giovanili, andate in scena a Grosseto, hanno permesso alla società aretina di centrare un bilancio particolarmente positivo con cinque ori, un argento e tre bronzi, premiando il lavoro di ...