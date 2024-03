La vittoria di Donald Trump | sconto last minute sulla penale per frode | dovrà versare «solo» 175 milioni di dollari

(Di lunedì 25 marzo 2024) Agli attacchi politici e mediaticiha talmente fatto il callo che anche quelli più abrasivi – l’accusa di essere a libro paga di Paesi nemici (Russia), o di preparare una dittatura degna di Adolf Hitler – gli scivolano addosso come acqua fresca. Ma c’è una cosa cui l’imprenditore trasformatosi in star televisiva e poi in leader politico proprio non tollera: l’assalto al suo patrimonio. E quella di oggi, lunedì 25 marzo, rischiava di trasformarsi davvero nella giornata del possibile inizio dello sfacelo finanziario per l’ex presidente, inseguito dalla «mannaia» di un maxi-versamento al tribunale di New York da 454di: la fideiussione ordinata dalla procuratrice Letitia James a garanzia del futuro pagamento della multa cuiè stato condannato per...

