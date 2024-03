La Virtus passa a Brescia e si prende il primato

Virtus 78 AS Monaco 81 Virtus : Cordinier 7, Lundberg 15, Belinelli 21, Pajola 1, Dobric 2, Shengelia 12, Hackett, Mickey 10, Polonara 5, Zizic, Dunston 5, Abass. All. Banchi. AS Monaco : Okobo ... (sport.quotidiano)

La Virtus Segafredo Bologna non riesce a compiere l’impresa in quel di Praga: l’USK, al primo posto e con i quarti già in tasca nel girone A, s’impone alla Kralovka Arena per 69-61 nei confronti ... (oasport)