La vera storia del rave e dei free party in Europa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il 13 marzo la scena techno berlinese, considerata una ricchezza di conoscenze e competenze trasmesse di generazione in generazione, è stata inserita dall’Unesco nella lista dei beni del patrimonio culturale immateriale tedesco. Questo genere musicale, nato a Detroit come una forma di raffinata fantasia eurofila, ha assunto nel tempo forme diverse. Vale la pena, quindi, fare un passo indietro e ripercorrerne la. Forgiata dall’ecstasy, la techno raggiunge i confini europei per trovare terreno fertile nell’Inghilterra degli anni Novanta, dove dà vita a un nuovo sottogenere: il, una controcultura post-socialista che carica questa musica di un messaggio fortemente politico, a cui molti governi dichiareranno guerra negli anni successivi. Il termine “” inizialmente utilizzato come verbo “to” – ...